GUARDO DE GALINDEZ, Graciela

GUARDO de GALINDEZ, Graciela. - Cecilia B., Paula C., Gery K., Agustina L., Eleonora L., María R., Jackie S., Dolores T. y Felicitas T. despedimos a Grace, que con su ejemplo, sus historias de vida, su afecto y su bondad dejó huella en cada una de nosotras. Acompañamos a Vicky, Juan, Delph y todos los Galindez.

GUARDO de GALÍNDEZ, Graciela, q.e.p.d. - Susana Gortari y sus hijos Delphine, Santiago y Catalina despiden a la querida Grace con muchísimo cariño y acompañan a Juan, Vicky, Santiago, Fernando, Cecilia y Martita en este momento tan triste.

GUARDO de GALÍNDEZ, Graciela, q.e.p.d. - Despido a mi querida amiga y acompaño a toda su familia con oraciones. Marta Balconi de Pérez.

