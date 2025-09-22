1
GUARDO DE GALÍNDEZ, María Graciela
LA NACION
† GUARDO de GALÍNDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Tus hijos Victoria y Juan, Cecilia y Roberto, Martita y Eduardo, Santiago y Lucrecia, Fernando y Victoria y Juan Manuel y Delphine; tus nietos Florencia y Santiago, María Eugenia y Claudio, Julie, Federico y Bárbara, Francisco y Antonella, Agustina, Santiago y Juliana, Catalina, Ignacio, Bautista, Salvador, Maitena, Facundo, Joaquina, Juana, Félix, Mora y Francisca; tus bisnietos Antonia, Esmeralda, Hanna, Alexandra, Pedro, Félix y Mateo y tu fiel colaboradora Lidia, unidos por tu inmenso amor, te despedimos con la paz de sentirnos abrazados por tu generoso corazón que alivia nuestro dolor.
LA NACION
