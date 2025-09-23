LA NACION

GUARDO DE GALÍNDEZ, María Graciela

LA NACION
GUARDO de GALÍNDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Oscar y Marta Abriata despiden a Graciela con mucho cariño.

GUARDO de GALINDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Martín y Brigitte Miranda Lagomarsino (as.) despiden a Graciela con gran dolor y acompañan a toda la familia. Ruegan una oración en su memoria.

GUARDO de GALÍNDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Juan, tus amigos, los cinco pilares, te acompañamos con todo nuestro amor en este momento tan doloroso. Te queremos mucho y te abrazamos con el corazón.

GUARDO de GALÍNDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Galíndez Catering, su familia, equipo y todo el personal despiden con profundo respeto y admiración a Graciela. Agradecemos su infinita generosidad, su sabiduría y, sobre todo, su inmensa humanidad, que dejó huella en cada uno de nosotros.

GUARDO de GALÍNDEZ, María Graciela, q.e.p.d. - Después de tantos años de profunda amistad, te despido con enorme tristeza y gran agradecimiento por tu inmensa generosidad de haberme compartido tu maravillosa familia, junto con Nicolás, Marina, Delfi y María. Acompañamos a Santiago, Fernando, Juan y Vicky. Sin olvidar a Cecilia y Martita. Monique Hoschet.

LA NACION
Cargando banners ...