GUASTAVINO, María Laura
† GUASTAVINO, María Laura. - Eugenio, Guillita Raffo, hijos y nietos y familia del corazón la despiden con dolor.
† GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - El grupo Cinéfilos te despide con los mejores recuerdos por tu alegría, calidez y amor y pedimos que la Virgen te reciba en sus brazos.
† GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - Leonor Viejobueno y Santiago Braun te despiden con mucha tristeza. Te vamos a extrañar.
