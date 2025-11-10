LA NACION

GUASTAVINO, María Laura

GUASTAVINO, María Laura. - la familia Curutchet Arauz te despedimos y recordaremos con mucho cariño.

GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d., falleció el 6-11-25. - Su hermano Félix y su mujer María Marta, junto con sus hijos Félix y Mariana, María y Juan Cruz y Clara y Justo, participan con tristeza su fallecimiento.

GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - Alejandro y Carolina, sus hijos Martín y Jessi, e Ignacio, la despiden con profunda tristeza, deseando que la Virgen la reciba en sus brazos.

GUASTAVINO, María Laura. - Eugenio, Guillita Raffo, hijos y nietos, su familia del corazón, la despiden con dolor.

GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - Sus amigas del grupo de gimnasia de toda la vida, la despiden con profunda tristeza.

