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GÜELL, Alejandro Adolfo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GÜELL, Alejandro Adolfo, Tcnel. (R), q.e.p.d., 28-3-2026. - Querido Ale, te despedimos con mucha tristeza. Tu primo José R. Novo Güell y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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