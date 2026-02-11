LA NACION

GÜEMES, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa. - Con el cariño de toda una vida, abrazo a los hijos de la querida Marietta. Estela Holmberg Lanusse

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa. - Sus sobrinos, hijos de Bebe y Silvia despedimos a TÍa Mary con mucho cariño. Abrazamos y acompañamos a su gran familia en este momento.

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa (Marietta). - Sus sobrinos Rosita y Juan Martin Güemes, hijos y nietos despiden a Tía Mary con mucho cariño y acompañan a sus primos Lanusse con sus oraciones.

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa. - Ignacio Dotras y Vicky V. despiden a la inolvidable y alegre Marieta y acompañan a sus queridos primos con mucho cariño.

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa, q.e.p.d. - Elena Robirosa de Peña y sus hijos despiden a la querida Marietta, recordando su alegría, bondad y generosidad. Acompañamos a su gran familia con mucho cariño y oraciones.

