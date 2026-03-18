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GUERRA, José María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUERRA, José María, q.e.p.d. - Eduardo Sorlino despide a su colega y gran amigo Cacho y acompaña en su dolor a Susana, hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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