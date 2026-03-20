SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d., falleció el 19-3-26. - Tus hijas Paula, Inés y Carlos, Pía y Martín, Soledad y Epy, Agustina y Martín, Camila y Diego, Emma y Juan Martín, tus nietos y bisnietos te despedimos con el mismo cariño y amor que siempre nos brindaste. Nos abraza la certeza de que tu legado seguirá latiendo en cada uno de nosotros. Hasta siempre. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10 Hs., en Parque Memorial, donde se celebrará una misa en su memoria. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

✝ GUERRERO, Carlos. - Querido Carlos: te despedimos con tristeza y cariño. Acompañamos a tu gran familia. Susana Guerrero y Esteban Luciano Louge, sus hijos Matías, Carolina, Susana, Javier y nietos Louge-Galarraga.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Sus primos Naon Roca lo despiden con mucho cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Mercedes C. de Guerrero; sus hijos Carolina, Ramón, Héctor, Paola, Javier, Josita, Verónica y Nicanor despiden a Carlos y acompañan a sus hijas y familia con mucho cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos del grupo Golfers: Arturo Agote, Alfredo Alcorta, Alberto Bilotte, Marcelo Colombo Murua, Jorge Condomi Alcorta, Santiago Condomi Alcorta, Esteban Cornejo Murua, Carlos De Corral, Sergio Etchart, Mariano Ithuralde, Pedro Labaqui, Eduardo Patron Costas, Luis Prudent, Ricardo Villanueva y Diego Yofre participamos con mucha tristeza la partida de Carlos, a quien recordaremos como una gran persona por su bondad, su caballerosidad, su reconocida generosidad y su enorme sentido de la amistad. Se lo extrañará en todos los ámbitos que compartíamos con él.

GUERRERO, Carlos. - Su cuñado Martín, Teresa, hijos y nietas lo despiden con tristeza y el recuerdo de imborrables momentos compartidos con Vovò.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Con enorme tristeza los integrantes de la Mesa de los Catecúmenos despedimos a un muy querido amigo y gran señor. Carlos, estarás siempre presente en nuestros encuentros. Rezamos por tu eterno descanso, acompañando a tu magnifica familia. Fernando Aguilar, Ernesto Arenaza, Domingo Avellaneda, Juan Cambiaso, Marcos Chiappe, Esteban Cornejo Murua, Horacio F. Cornejo, Juan Adrián Cornejo, Sergio Etchart, Pedro Labaqui, Eduardo Patron Costas, Augusto Torino y Diego Yofre.

✝ GUERRERO, Carlos. - Horacio y Susy Gutiérrez, sus hijos, nietos y bisnietos despiden a su querido amigo Carlos Guerrero y acompañan a su familia en este triste momento. Ex presidente de la Asociacion Argentina de Angus y pionero en la cría de su querida raza en nuestro país, supo ganarse el respeto y el afecto de quienes lo conocieron. Padre, abuelo y bisabuelo, y amigo entrañable, será recordado con cariño. Ruegan una oración por su familia, amigos y seres queridos, y por su descanso en paz.

✝ GUERRERO, Carlos. - Querido Carlos, siempre te recordaremos con mucho cariño. Mariaca y Enrique, y sus hijos Isabel, María, Francisco y Alfonso Romero.

✝ GUERRERO, Carlos. - Ernesto Mataco Schang, Santiago Schang y familia acompañan a sus seres queridos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos. - Los integrantes de Ganadera Azul, Enrique y Alfredo Adrogué, Enrique Ayerza y Julio Ruiz participan su fallecimiento y ruegan oraciones.

GUERRERO, Carlos. - Esteban Cornejo Murua, María Marta y familia despiden con gran tristeza a su querido amigo y acompañan a sus hijas y a la gran familia que supo formar con inmenso cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos. - Gloria y Juan Ignacio de Ezcurra, sus hijos Juan y Biba, María y Hernán, Marcos y Carmen, Josefina, Javier y Sofi y sus nietos lo despiden con mucha tristeza y acompañan a toda su muy querida familia Guerrero Romero con sus oraciones.

✝ GUERRERO, Carlos q.e.p.d. - Eduardo Patron Costas y Maggie, hijos y nietos despiden con gran tristeza y oraciones a su querido amigo y acompañan con el cariño de siempre a sus hijas, yernos y toda la familia.

GUERRERO, Carlos. - El Grupo Cilene y las familias Yeannes, Santangelo y Harguindey despiden con pesar a Carlos Guerrero, un formidable pionero en la costa atlántica y justo representante del espíritu y la letra del legado familiar que transformó al Parque Cariló en un destino soñado para residentes y turistas. Lo recordaremos con mucho cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio de Av. del Libertador 2920 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Esteban Cristi y familia lo despiden con pesar y acompañan a su familia en este momento.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - El Estudio Cristi participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Mariana y Pedro D. Labaqui despiden al entrañable amigo y gran señor y abrazan a sus hijas y familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con pesar al querido Carlos Guerrero, cliente y amigo, precursor de la raza Angus, referente de la ganadería argentina. Acompaña a su nieto Pepe y a toda su familia en este doloroso momento.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - El personal de Charles de Guerrero SA y Divisadero de Carilo SA lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Alfredo, Dolly y Federico Gusman despiden con dolor a su amigo Carlos, señero representante de la raza Angus en nuestro país. Acompañan con afecto a sus hijas y familia, ofreciendo una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Emilio Pereyra Iraola, señora y familia acompañan a sus familiares con mucho cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Silvina y Carlos Guyot Iramain, hijos y nietos despiden con dolor a su entrañable amigo y acompañan con sus oraciones a su querida familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Isabel Lisle de Cornejo, hijos y nietos lo despiden con dolor y el recuerdo de momentos tan lindos compartidos, y acompañan con sus oraciones a sus hijas Paula, Inés, Pía, Soledad, Agustina, Camila y Emma y sus familias.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Carlos, Cristian y Mariano Guyot y el personal de la escribanía Guyot acompañan a su familia con sus oraciones.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera integrante de la comisión revisora de cuentas, vocal, secretario y director de los registros genealógicos de la entidad, y ruega una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Asociación Argentina de Angus, comisión directiva, su presidente Amadeo Derito y Sra., socios y staff, despiden con profundo pesar a su expresidente, socio y amigo. Acompañando en este momento de dolor a sus hijas, nietos y familiares. ¡Que Dios lo tenga en su santa gloria y acompañe a sus seres queridos!

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Martha y Miguel Basmadjian despiden al prócer de la raza y acompañan a toda la familia en este momento. Rezan por su eterno descanso.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - La Peña de Golf del Jockey Club participa con dolor el fallecimiento del querido Carlos y acompaña con mucho cariño a su familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Yofre te despedimos, recordando tantos lindos momentos compartidos. Rezamos por tu eterno descanso, acompañando a tu tan linda familia.

Avisos fúnebres

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