SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUERRERO, Carlos, q.e.p.d., 19-3-2026. - Su prima Eleonora Schindler y Alejandro Black; sus hijos Felicitas y Florencio, Boy y Male, Cristian, Jaime y Gilda, Andrés y Carla y nietos lo despiden con todo cariño y lindos recuerdos y abrazan a toda su gran familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos Esteban y María Marta Cornejo Murua, Mariano Ithuralde y Gloria Stuart Pennington, Sergio y Sofía Etchart, Ricardo y María Emma Villanueva, Anatilde A. de Salerno e Isabel Lisle de Cornejo despiden al querido Carlos recordando los muy buenos encuentros en Carilo.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Su cuñada Sarita Romero de Ballester Molina, hijos, nietos y bisnietos despiden con mucho cariño a Carlos y acompañan a sus hijas y familias con oraciones.

✝ GUERRERO, Carlos. - El directorio de Oscar Pourtau S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su nieto Carlos Pestalardo en este doloroso momento.

✝ GUERRERO, Carlos. - Juan Alzaga y Susana Marino despiden a su querido amigo Carlos y abrazan a Paula, Ini, Pía Sole, Agustina, Camila y Emi con muchísimo cariño.

✝ GUERRERO, Carlos q.e.p.d. - Isabel y Carlos María Arias despiden con tristeza a Carlitos y acompañan con mucho cariño a sus hijas y su numerosa familia.

✝ GUERRERO, Carlos. - Sofía y Sergio Etchart y sus hijos despiden con tristeza al querido amigo y ruegan al Señor lo tenga en su gloria.

✝ GUERRERO, Carlos. - Pio Firpo y familia despiden a su querido amigo Carlos y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ GUERRERO, Carlos. - Gertrudis Bunge, Pancho Calderón y Flia., despiden al gran amigo. Fuiste un elegido de San José por llevarte en su día. Hasta pronto y rezaremos en tu memoria.

✝ GUERRERO, Carlos. - Inés Marino despide a Carlos con mucho cariño y acompaña a sus hijas en este triste momento.

GUERRERO, Carlos. - Matilde Ocampo de Weil lo despide con mucho cariño y saluda a sus hijas.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Ricardo, Patricia y Ricky Orazi despiden al querido Carlos y acompañan a la familia Guerrero con mucho cariño.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Mi gratitud por siempre. Un cariño para toda su Flia. Susana Ubierna.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Con profundo pesar, la familia Shaw y Pinamar S.A. despedimos a Carlos Guerrero, quien con constancia y pasión dedicó su vida al querido Cariló. Acompañamos a sus hijas, yernos y nietos en este momento de dolor, elevando una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Federico Ruiz Guiñazú y Marga Leloir, hijos y nietos despiden al querido Carlos y acompañan con mucho cariño y oraciones a toda la familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Melita y Marcelo Colombo Murúa lo despiden con tristeza y acompañan a toda su familia con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa