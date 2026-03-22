SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos abrazan con enorme cariño y los mas lindos recuerdos a su querida familia.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Joan Croucher; sus hijos Martín H., Paula, Sebastián Reynal e hijos políticos lo despiden con mucha pena y acompañan con sus oraciones a sus hijas, con especial cariño a Paula.

✝ GUERRERO, Carlos, falleció el 19-3-2026. - Su cuñado Rogelio J. Nores, sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño, y acompañan a su gran familia en este triste momento.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Susana Romero y familia despiden al querido Carlos y acompañan con cariño a todos los Guerrero.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Octavio Caraballo despide a su viejo amigo Carlos y ruega una oración en su memoria.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Estancias y Cabaña Las Lilas S.A. despide a Carlos Guerrero y acompaña a la familia en este momento de gran tristeza.

✝ GUERRERO, Carlos, q.e.p.d. - Cristina y César Carman despiden con afecto a Carlos. Un señor de la ganadería argentina.

Avisos fúnebres

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