1
GUIDO, Enry Juan
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GUIDO, Enry Juan, q.e.p.d. - Tito Lowenstein y Flia. y Alan Lowenstein y Flia. despedimos a quien durante toda su vida con lealtad y entrega nos acompañó creando fuentes de trabajo. Abrazamos a Elena, Jorge y Flia. y Andrea y Flia. en este doloroso momento.
GUIDO, Enry Juan, q.e.p.d. - Land L S.A. con profunda tristeza despide a su gran colaborador y acompaña a toda su familia en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña