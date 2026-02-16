1
GUILLIGAN, Tomas
✝ GUILLIGAN, Tomas, q.e.p.d. Tommy querido, te incorporaste a un grupo de golf del SIC ya en marcha y nos iluminaste a todos! Tu alegria, tu sensatez, tu generosidad y tanto mas quedara por siempre con nosotros. Vola alto amigo! Este grupo jamas te olvidara!. Abrazamos a tu familia con mucha fuerza!, Santiago Norris, Ernesto Perasso, Alberto Ramallo , Guillermo Vidal, Luis Gonzalez Victorica, Raúl Paillot, Miguel Altgelt, Eduardo Oderigo, Rafael Dedyn, José Cilley, Julio Tahier, Juan José Barcelo, Roberto Matarazzo, Felix Cirio, Juan Cruz Beccar Varela, Alberto Zocchi, José White, Jose López Mañan, Horacio Mieres, Jorge Badano y Marcelo Conti
