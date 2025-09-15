1
GUITER, Juan Fernando, Dr.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GUITER, Juan Fernando, Dr., q.e.p.d., 13-9-2025. - Su esposa Myriam B. Sas, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas