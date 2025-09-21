SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUITER, Juan Fernando, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-9-2025. - Ejerció la abogacía durante 60 años con inteligencia y convicción y fue un apasionado de la música toda su vida. Su esposa y compañera Myriam B. Sas de Guiter; sus hijos Irene y Greg, Ingrid y Roberto, Gabriel y Rosana y sus nietos Mía y Carlo, Neyén, Noah, Naamah, Iván, Nina e Irina lo despiden con amor y gratitud.

