LA NACION

GUTCHE, Rina A. (Beba)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUTCHE, Rina A. (Beba), q.e.p.d. - Sus hijas Nora y Mónica, sus nietas Cris y Magu, familiares y amigos la despiden con inmenso amor. Papá te espera en el cielo. ¡Ve con Dios, Bubú!.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina
    1

    Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina

  2. Triunfos clave de los cuatro primeros de la tabla rumbo a los playoffs, aunque el SIC lo saboreó más
    2

    Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación

  3. Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
    3

    Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo

  4. Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por condiciones adversas en varias provincias
    4

    Tormenta de Santa Rosa: hay alerta naranja y amarilla por tormenta, lluvia, nevada y viento para este domingo 31 de agosto

Cargando banners ...