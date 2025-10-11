SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GUZMÁN, Julio Carlos, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - Con profundo dolor despedi- mos a Carlos, marido, padre y abuelo ejemplar, un gran luchador, tu fuerza y ejemplo nos guiará para siempre. Tu mujer Cristina de San Félix, tus hijos, nietos y bisnietos ro- gamos una oración en tu memoria.

