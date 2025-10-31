1
HAMMERSCHLAG, Alberto (Palito)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ HAMMERSCHLAG, Alberto (Palito). - Honramos la memoria de Alberto. Palito, te vamos a extrañar mucho. Tu señora Nidia Guestrin de Hammerschlag, tus hijos Giselle y Alan, tu nieto Santi y la familia de Paraná.
