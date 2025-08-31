SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HARISPE, Martha Susana Martínez de, falleció el 29-8-2025. - Querida Martha, tus nietos Delfina e Iñaki y tu hijo Juan Carlos Harispe te despedimos con mucho dolor. Siempre te recordamos con amor y una sonrisa.

Aviso publicado en la edición impresa