SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HARRISON, Michael G. - Inés Follett, sus hijos y nietos te despedimos con todo nuestro amor y agradecimiento por todos estos años compartidos y esperamos que puedas gozar de la paz y el amor que duran para siempre. Acompañamos a Stewart, Alec y Julianne y sus familias en este triste momento.

✝ HARRISON, Michael G. (Maico). - Inés Follett: sus hijos Stewart y Male Deane, Alec y Mariana Cohelo, Julianne y Agustín Villar; sus nietos Dominique y Fede Santa Cruz, Michael, Maureen y Steven Harrison Deane, Sean y Vicky Padilla, Molly y Teddy Fay , Duncan, William, Megan y Pauline Harrison Cohelo, Sofía, Lucía, Victoria, Agustín Miguel, Cecilia y Santiago Villar Harrison y sus bisnietos Liam, Felipe y Arlo participan la partida al cielo de su papá, abuelo y bisabuelo, a quien recordarán siempre. Te vamos a extrañar. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15.30, en el cementerio Memorial de Pilar.

✝ HARRISON, Michael. - Olwen, June, Clare y Daniel Pritchard, junto con sus hijos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido cuñado y tío Maico, recordando tantas reuniones en La Rastrillada. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

