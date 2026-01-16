LA NACION

HARRISON, Michael G

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HARRISON, Michael G. - Inés Follett, sus hijos y nietos te despedimos con todo nuestro amor y agradecimiento por todos estos años compartidos y esperamos que puedas gozar de la paz y el amor que duran para siempre. Acompañamos a Stewart, Alec y Julianne y sus familias en este triste momento.

HARRISON, Michael G. (Maico). - Inés Follett: sus hijos Stewart y Male Deane, Alec y Mariana Cohelo, Julianne y Agustín Villar; sus nietos Dominique y Fede Santa Cruz, Michael, Maureen y Steven Harrison Deane, Sean y Vicky Padilla, Molly y Teddy Fay , Duncan, William, Megan y Pauline Harrison Cohelo, Sofía, Lucía, Victoria, Agustín Miguel, Cecilia y Santiago Villar Harrison y sus bisnietos Liam, Felipe y Arlo participan la partida al cielo de su papá, abuelo y bisabuelo, a quien recordarán siempre. Te vamos a extrañar. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15.30, en el cementerio Memorial de Pilar.

HARRISON, Michael. - Olwen, June, Clare y Daniel Pritchard, junto con sus hijos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido cuñado y tío Maico, recordando tantas reuniones en La Rastrillada. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
    1

    Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

  2. “Tenía miedo de que me vieran como una pibita privilegiada que iba a hacer caridad”
    2

    La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”

  3. China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra
    3

    China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra

  4. Las tres harinas que están repletas de nutrientes
    4

    Las 3 harinas que no tienen gluten y están repletas de nutrientes

Cargando banners ...