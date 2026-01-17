1
HARRISON, Miguel Jorge,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HARRISON, Miguel Jorge, q.e.p.d. - Ángela U. de Coelho y sus hijos Dolores y José, Pablo y Ángeles,y Martín y Tessi acompañan a Alec, Mariana y su familia con oraciones.
LA NACION
