HARRISON, Miguel
✝ HARRISON, Miguel. - La Sociedad Rural del Partido de F. Ameghino participa el fallecimiento de quien fuera el primer presidente de dicha institución. Pedimos un oración.
