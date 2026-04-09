SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HARY, Rafael Maria. - En Rosario, a los 75 años partió a la casa del Padre Rafael María Hary. Sus hermanos Inés, Paul, Lucila, Michel y Veronica y sus familias ruegan por su alma y acompañan a Maia , sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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