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HARY, Rafael Maria
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HARY, Rafael Maria. - En Rosario, a los 75 años partió a la casa del Padre Rafael María Hary. Sus hermanos Inés, Paul, Lucila, Michel y Veronica y sus familias ruegan por su alma y acompañan a Maia , sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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