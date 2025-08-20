SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HEGUY, Carlos D., q.e.p.d., falleció el 19-8-2025. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

HEGUY, Carlos D., q.e.p.d. - Tus nietos Lucio y Justo Heguy junto con Mariana, Noemí y Enrique González Hren te despedimos con cariño y acompañamos a Silvina en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa