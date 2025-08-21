SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HEGUY, Carlos, q.e.p.d., falleció el 19-8-2025. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Guillermo Ambrogi, Wolfram Anders, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Marcos Bertin, Luis Betnaza, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Juan Carlos Cassagne, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Luis Curutchet, Gustavo D’Agostino, Eduardo D’Alessio, Julián de Diego, Felix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Féraud, Adelmo Gabbi, Horacio García Igarza, Juan Gear, Jorge González Cravino, Jorge González Zuelgaray, Enzo Grillo, Mario Guaragna, Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Jorge Kogan, Roland Koller, Héctor Laurence, Juan Carlos Li Rosi, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, José Milei, Eduardo Moore, Juan Javier Negri, Ernesto Orlando, Juan Carlos Ottolenghi, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Manuel Sacerdote, José Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjansky, Emilio Varela y Aldo Vizcaino participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

HEGUY, Carlos. - Sus amigas del té de los jueves, Elvira, M. Marta y Marisa acompañan a Silvi en este triste momento.

† HEGUY, Carlos. - M. Carmen Witry de Zingoni y sus hijos abrazan a Silvina y a su familia con recuerdos de amistad compartida.

HEGUY, Carlos, q.e.p.d. - El consorcio de Av. Callao 1493 participa su fallecimiento y lo despide con cariño.

