HELLMICH, Renate, 31-1-2026. – Marlene Fuchs despide con mucha tristeza a la querida Renate. La recordaré por siempre.

HELLMICH de CHOMYSZYN, Renate. - La familia Vedoya despide a la querida Renate con cariño y eterno agradecimiento.

HELLMICH de CHOMYSZYN, Renate, 21-10-42 - 31-1-2026. - Siempre tuviste una visión clara y una naturaleza compasiva que hizo que mi mundo sea más fácil de entender y comprender. Eternamente agradecida. Elevo una oración en tu memoria y acompañó a tu querida familia. Descansa en paz Renate querida. Cecilia Escalante.

