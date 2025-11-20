1
HENKE, Horacio
† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Bodega Norton S.A., directores, gerencia y empleados lamentan con profunda tristeza su fallecimiento. Recordaremos siempre al ejemplar síndico que nos acompañó durante tantos años. Elevamos una oración en su querida memoria y acompañamos a su familia en el dolor.
