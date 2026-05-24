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HENRY, Federico
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HENRY, Federico. - Con la certeza que el Chino ya vive en plenitud en la presencia del Padre le pedimos a María que protega a Sofi y a sus hijos y de fortaleza a los Henry y a los Euman. Los abrazamos con mucho cariño, Claudia Borras, Graciela Borras de Xanthopoulos, Georgie Xanthopoulos, Patricia Esteguy de Ferré y Emilio M. Ferré.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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