SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HENRY, Federico. - Con la certeza que el Chino ya vive en plenitud en la presencia del Padre le pedimos a María que protega a Sofi y a sus hijos y de fortaleza a los Henry y a los Euman. Los abrazamos con mucho cariño, Claudia Borras, Graciela Borras de Xanthopoulos, Georgie Xanthopoulos, Patricia Esteguy de Ferré y Emilio M. Ferré.

Avisos fúnebres

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