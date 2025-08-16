SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HENTSCHEL, Rodolfo R., 15-9-45 - 15-8-2025. - Queridísimo Opi, tus grandes valores humanos seguirán vigentes en las futuras generaciones. Te queremos mucho y te vamos a extrañar. Tu nuera Cintia, tu hijo Andy y tus nietos Inés, Paula y Marcos.

HENTSCHEL, Rodolfo, q.e.p.d. - Werner Trnka y familia despiden a Rudy con tristeza y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

† HENTSCHEL, Rodolfo R. - Paul y Rita Yeramian, su hijo Pablo y Solange Yeramian y nietos despiden con mucho cariño a Rudy y acompañan a Andy, Cintia, Uli, Tommy, Ire, Mela y Martín en este triste momento.

† HENTSCHEL, Rodolfo R., 15-9-45 - 15-8-2025. - Alma noble y solidaria que tocó los corazones de muchas personas. Permanecerá en nuestros corazones para siempre. Ulli, Tomy, Andy, Melanie y familia.

HENTSCHEL, Rodolfo. - Sus vecinos del consorcio Darwin 140, La Lucila, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos en tan doloroso trance.

