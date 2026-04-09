SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERMIDA, Gabriel, q.e.p.d. - La empresa IAFIS GROUP participa con profundo pesar su partida y acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.Elevamos una oración en su memoria y expresamos nuestras más sinceras condolencias

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa