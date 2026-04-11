HERNÁNDEZ, Josefina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERNÁNDEZ de ORÚE, Josefina (Pipina) q.e.p.d. - Sus sobrinos Hernández: Make y Diego, Tere y Julio, Beli y Cris la despiden con mucho amor.

✝ HERNANDEZ de ORUE, Josefina. - Cecilia Sáenz de Labougle y sus hijas la despiden con mucho cariño y abrazan a sus hijos y sobrinos Labougle, Niklison y Hernandez.

Avisos fúnebres

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