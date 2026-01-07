SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERNÁNDEZ, Oscar Abelardo, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con pesar el fallecimiento del delegado zonal del distrito 9 y presidente de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño y eleva una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

