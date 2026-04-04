SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERRERA, Horacio. - Con enorme tristeza, despedimos a Horacio. Acompañamos a Mabel e hijas. Narciso Laprida y familia.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - El Consorcio Av. del Libertador 2902, la administración, sus compañeros del consejo de administración y vecinos despiden a Horacio, acompañan a Mabel y Flia. y ruegan una oración en su memoria.

✝ HERRERA, Horacio. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde participan su fallecimiento y abrazan con cariño a Mabel e hijas.

✝ HERRERA, Horacio. - Los miembros de la Orden del Coloradito: Alejandro L. de Elizalde, Guillermo Fornieles, Horacio Gaviña, Ricardo Frers, Jorge Caputo, Jorge Villegas, Narciso Laprida, Alejandro Lanz, Luis Benvenuto, Edgardo Palmero, Alejandro Roca, Sergio Cetera, Adolfo Trigo, Daniel Portugués, Adalberto Rodríguez Giavarini, Rodolfo Martin Saravia, José Braun, Juan Carlos Cornejo, Luis Dodero, Roberto García Moritan, Manuel Solanet, Jorge Maíz Casas, Rubén González Villaveiran, Alejandro Ocampo y Jorge Brave despiden con profunda tristeza a su querido amigo Horacio y ruegan una oración en su memoria.

✝ HERRERA, Horacio. - Alberto y Sonia Laurnagaray, hijos y nietos acompañan a Mabel y a las chicas en este triste momento.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Alicia y Carlos Perazzo, junto a sus hijos y nietos, lo despiden con tristeza y acompañan a Mabel, las chicas y familias con sincero afecto.

✝ HERRERA, Horacio. - Con profundo dolor, despedimos a Horacio. Su compromiso, calidez humana y profesionalismo dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él. Acompañamos a Mabel, Florencia y sus seres queridos en este triste momento y rogamos una oración en su memoria. Urbaser y Zona Verde.

✝ HERRERA, Horacio. - Juan Vicente y Graciela Santa Cruz (as.) despiden a Horacio con tristeza y acompañan a Mabel y a sus hijas con cariño.

✝ HERRERA, Horacio. - Flor y Chelo, Viole, Milo e Isa, Mabel, Agus y Mery, las acompañamos y abrazamos mucho en este triste momento. Nos acordaremos siempre de Horacio, a quien tuvimos la dicha de conocer del otro lado de la cordillera que tanto nos dio. Los miembros de Chile Vintage Mixto.

✝ HERRERA, Horacio. - Diego Mc Lean y Marcela Estrada acompañan a Mabel e hijas en este triste momento.

✝ HERRERA, Horacio. - María y Alfonso Trigo abazan a Mabel e hijas con mucho cariño.

✝ HERRERA, Horacio. - Tus amigos del golf de Martindale, Bobby García Moritán, Alejandro Elizalde, Guillo Fornieles, Alejandro Ocampo y Jorge Villegas, despiden con mucho cariño a Horacio y acompañan a Mabel y sus hijas, pidiendo oraciones en tu memoria.

✝ HERRERA, Horacio. - Delfina Luthard, Tony Lanusse (a.) y sus hijos, acompañan con cariño a Agus, Mabel, Flor y Mery en este difícil momento.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Diego Félix San Martín y Laura Calp de San Martín despiden con muchísimo afecto a su amigo Horacio y acompañan con cariño a Mabel, Agustina, Jorge, Graciela y a toda la familia.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Caio Grau Baena despide a su amigo de toda la vida y acompaña a su familia con gran afecto. Te extañaré mucho.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo y sus hijos lamentan mucho la pérdida de su amigo y abrazan con todo cariño a Mabel, Florencia, Agustina, María y sus familias.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Martín y May Torino, Isabel y Juanchi despedimos con todo cariño a Horacio y acompañamos a Mabel, Flor, Agus y Mary.

✝ HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca despiden a Horacio con mucho cariño y agradecimiento por los lindísimos momentos compartidos. Acompañamos a Mabel, Flor, Agus, Meri y familias con mucho amor, y rezamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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