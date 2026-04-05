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HERRERA, Horacio,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HERRERA, Horacio, q.e.p.d. - Toribio D. Ayerza, sus hijos, Toribio, Santiago, Valeria, su ahijado Mariano y Juan Martín, sus nietos y nueras despiden hoy con profunda tristeza a Horacio, entrañable amigo de toda la vida. Múltiples recuerdos de correrías y travesuras de juventud, continuadas por una sólida amistad sin fisuras a través de los años ocupan el vacío que deja su ausencia. Nos queda el consuelo de haber compartido tantas vivencias hasta sus últimos días. Acompañamos a toda su querida familia con todo nuestro cariño. Padre y marido ejemplar, brillante empresario y excelente persona, puedes descansar en paz. Misión cumplida. Nos vemos pronto.

Avisos fúnebres
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