† HERRERA, Javier Luis, q.e.p.d. - Sus sobrinos Paca Herrera y Lino Landajo, sus hijos Male y Bautista Solimano y Lino, Catalina, Joaquín y Victoria Landajo acompañan a Georgina, Delfi, Tini y Nacho con mucho amor en este momento tan difícil.
† HERRERA, Javier Luis, q.e.p.d. - María Florencia y sus hijos María y Chad (as.), Belén (a.) y Juan, Ximena y Félix despiden a su hermano y ahijado con mucho amor, acompañando a sus hijos Delfina, Agustina, Ignacio y Georgina Valessi.
† HERRERA, Javier Luis, q.e.p.d. - Su hermano Alejandro Luis y su sobrino Santiago participan su fallecimiento y acompañan a Delfina, Ignacio, Agustina y Georgina con todo cariño.
