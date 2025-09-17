LA NACION

HERRERA, Javier

HERRERA, Javier, q.e.p.d. - Sus primos hermanos: Matías y Florencia, Carlos y Clara, Francisco y Alicia, Luisa y Francisco lo despiden con gratitud y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, Javier, q.e.p.d. - Lamentamos mucho tu partida y acompañamos a Delfi,Tini y Nacho con todo el amor de tantos años compartidos. Paula, Concepcion (as.) e Ignacio Sánchez Alzaga.

HERRERA, Javier. - Esteban y Mónica Urresti despiden a Javier con mucho cariño y acompañan a su familia en estos momentos.

HERRERA, Javier. - Despedimos a nuestro gran amigo Javier con mucho cariño. Acompañamos a Delfi, Tini, Nacho y Georgina con amor en este momento. Facu, Pili, Jose, Tiny y Bernie Ferrari Torres.

