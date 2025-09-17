LA NACION

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d., 15-9-2025. - Santos Gentilini, junto con sus padres Florencia y Mariano, acompañan a su amigo Nacho y sus hermanas Agus y Delfi y despiden a Javier con todo cariño.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d. - Hilario y Monika, hijos, nietos y Rosita acompañamos a Mimí, a sus nietos, a Georgina y a nuestros primos en este triste momento. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d. - Roberto, Guillermo y Soledad Sánchez Sorondo y familia acompañan a Mimí, Delfina, Agustina, Nacho y Georgina en estos tristes momentos.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L. - Juan Pablo y Mariana Bagó despiden con mucho dolor a su gran amigo y acompañan a Delfi, Tini, Nacho y Georgina con mucho cariño en este triste momento.

