HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L. - Marcela Paz, Susana Saguier, Georgina Amadeo Paz, Damián Abregu, Marcos Castro Paz, Matilde Frías, Archie Lanús, María Costa Paz de Gowland, Dolores y M. Benicia Costa Paz, Liliana Molina Arrotea, José Torres Argañaraz, Juan Carlos y Valentina Alcorta, José y Manuel Costas, Flia. Bayá Casal, Antonio y Mónica Pérez Bourbon, Amelita Silveyra Reyes, Marcela Miguens, María Marta Zavalia y Teresa González Fernández acompañan a su madre Mimí y a toda su familia con oraciones y que la Santa Antula lo guíe al camino al cielo.

Aviso publicado en la edición impresa

