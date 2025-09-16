SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HERRERA SANCHEZ SORONDO, Javier Luis, q.e.p.d., falleció el 15-9-2025. - José Antonio Ocantos y Martha Bernárdez de Ocantos, junto con sus hijos Camila, Juana, Pilar, José Antonio (h.) y Malena participan con gran dolor el fallecimiento de su inolvidable amigo, encomiendan su alma y acompañan a Delfina, Agustina, Nacho y Georgi con oraciones.

† HERRERA SANCHEZ SORONDO, Javier Luis, q.e.p.d., falleció el 15-9-2025. - Sus amigos del Colegio Champagnat, Matías Coscolla, Jorge Cupé, Marcelo Fernández Moujan, Alejandro Moralejo y José Antonio Ocantos despiden a su querido amigo y piden una oración por su alma. Lo recordarán siempre con la alegría con la que vivió.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L, q.e.p.d., 15-9-2025. - Sus tíos Norita y Alfonso, sus primas Toia y Oli recuerdan al Mosqui con todo el amor del mundo. ¡Te vamos a extrañar!.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d., 15-9-2025. - Sus tíos Lucrecia y Julio; sus primos Carolina y Cristian, Agustín y Lucila, Junior y Tonia, con sus hijos, despiden al querido Javi y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d., 15-9-2025. - Sus hijos Delfina, Agustina e Ignacio, junto a Georgina, su mujer y compañera, acompañan con ternura, agradecimiento y cariño su partida.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., q.e.p.d., 15-9-2025. - Su madre Mimi Sánchez Sorondo de Herrera, su hermana Virginia y Fernando Grosz y sus sobrinos Alfonso y Angeles participan con gran dolor su fallecimiento. Invitan a despedirlo hoy, a las 12hs., en el Cementerio de Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

HERRERA SÁNCHEZ SORONDO, Javier L., 15-9-2025. - Kevin O’Hear Valesi, Luisa Valesi, Celeste, Silvia y Camila acompañan a Georgina, Delfina, Agustina e Ignacio en este momento de dolor.

Aviso publicado en la edición impresa