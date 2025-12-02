1
HERRSCHER DE KAUFMANN, Marion
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
HERRSCHER de KAUFMANN, Marion, falleció el 13-11-2025. - Sus hijos Mario y Graciela Arbolave, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
- 3
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 4
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo