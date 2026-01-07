1
HORAN, Leonardo J.,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HORAN, Leonardo J., q.e.p.d. - Tus hijas Sofía y Enriqueta y Cristina te despiden con un inmenso amor, sabiendo que estarás rezongando desde el cielo.
✝ HORAN, Leonardo J., q.e.p.d. - Querido papá, te fuiste dejando un amor inmenso y muchos recuerdos que voy a llevar para siempre. Te llevaré en mi corazón. Tu hija Enriqueta.
✝ HORAN, Leonardo J., (Leonard), q.e.p.d. - Sus hermanos Laida y Charlie despiden con profundo amor y cariño a su queridísimo hermano Leonard y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
- 3
Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- 4
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero