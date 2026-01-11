LA NACION

HOSMANN, Tatiana

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HOSMANN de CHAS, Tatiana, falleció el 10-1-2026. - Sus hijos, Vicente y Ximena y sus nietos, Juana, Vicente y Emilia despiden a su querida abuela Otri con muchísimo cariño.

HOSMANN de CHAS, Tatiana, falleció el 10-1-2026. - Sus hijos, Joaquín y Mara; sus nietos, Joaco y Caro, Caro y Julián, Sofi y Ezequiel y sus bisnietos Francisco, Martina, Catalina, Mateo, Agustina, Julieta, Manuel, Joaquín, Ignacio y Santiago despiden con amor a su queridísima Otri.

HOSMANN de CHAS, Tatiana, falleció el 10-1-2026. - Sus hijos, Joaquín y Mara, Marta, Tania y Marcelo, María, Vicente y Ximena, Josefina, nietos y bisnietos despiden a su gran mamá con amor infinito.

HOSMANN de CHAS, Tatiana, q.e.p.d., falleció el 10-1-2026. - Su hija Tatiana y Marcelo Serra, Marcelo y Tati, Tatiana y Thomas, Nicolás y Mercedes, Francisco y Sol, Florencia y Tobías y sus bisnietos la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

HOSMANN de CHAS, Tatiana,, falleció el 10-1-2026. - Su hija política, Marta San Román de Chas, sus nietos, Francisco y Paz, Tomás e Inés, Rosario y Bernardo y sus bisnietos despiden con muchísimo cariño a su gran abuela Otri.

