HOUSSAY, Ana Maciel de
✝ HOUSSAY, Ana Maciel de. - Pina y Pedro Cossio la despiden con mucha tristeza y acompañan con cariño a Mariano, Grego, Ami, Horacio, Eugenia y sus hijas.
