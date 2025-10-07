LA NACION

HUERGO, Teresa Gatti De

HUERGO, Teresa Gatti de. - Maia Cifone de Gatti y sus hijos Juana, Torcuato y Benjamín despiden a la queridísima Tere con mucho cariño e invitan a despedirla con una oración hoy, 19 hs., en Nuestra Señora de Loreto.

HUERGO, Teresa Gatti de, q.e.p.d. - Su ahijado Mickie Legon Marienhoff y familia acompañan con mucha pena a Marcelo en este momento.

HUERGO, Teresa Gatti de, q.e.p.d. - Patricia Marienhoff y sus hijos Charlie, Mickie, Maggie y Agus Legon Marienhoff la despiden con mucha tristeza, con el recuerdo de tantos años compartidos y acompañan a Marcelo con mucho cariño.

HUERGO, Teresa Gatti de, q.e.p.d. - Lalo Lanusse y Patricia Marienhoff acompañan a Marcelo con todo cariño.

HUERGO, Teresa Gatti de. - Su marido Marcelo la despide con enorme tristeza y gran agradecimiento por los años compartidos e invita a despedirla con una plegaria hoy, 19 hs., en Ntra. Sra. de Loreto.

