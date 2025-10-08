SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HUERGO, Teresa Gatti de, q.e.p.d. - Susana Pagés Rigal y Francisco Susmel despiden con dolor a la querida Teresa y acompañan a Marcelo en este triste momento.

† HUERGO, Teresa Gatti de. - Ernesto y Ginny Huergo, junto a sus hijos Ginny y Juan Llambías, Paula y Greg Legacki, Marcela y Horacio Barakat, Teresa, Cathy y Martín Odone y sus nietos despiden con profundo dolor a Teresa y acompañan a Marcelo con mucho cariño.

