HUEYO DE, Zulema María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema María, q.e.p.d., falleció el 13-2-2026. - Sus hijos Alejandro y María Navajas, Félix y Julieta Portela, Ximena y Roberto Bunge, Alfredo y sus nietos Justita, José y Flor Zemborain Navajas, Ramón, Manolo y Fini Zemborain, Sofía y Alexia Bunge la despiden con profundo dolor y piden una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 10, en el cementerio Británico de Pablo Nogués. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

