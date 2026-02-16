LA NACION

HUEYO, Zulema,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - Tomás Duggan y Juliana acompañan a Félix, Ximena, Alfredo y Alejandro, y familias, en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.

HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de la calle Guido 2676 acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - Max Dates y Marina Barcia (as.) y su hijo Beltrán (a.), acompañan con gran cariño a Félix, Juli y los chicos en este triste momento.

HUEYO, Zulema, q.e.p.d. - Carola Bollini Shaw y su hija Lia Bustamante (as) despiden con mucho cariño a su gran amiga y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá esta semana
    1

    Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero

  2. Fue el jefe más querido y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
    2

    Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo

  3. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
    3

    La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés

  4. La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores
    4

    La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores