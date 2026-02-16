1
HUEYO, Zulema,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - Tomás Duggan y Juliana acompañan a Félix, Ximena, Alfredo y Alejandro, y familias, en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.
HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de la calle Guido 2676 acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
✝ HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - Max Dates y Marina Barcia (as.) y su hijo Beltrán (a.), acompañan con gran cariño a Félix, Juli y los chicos en este triste momento.
✝ HUEYO, Zulema, q.e.p.d. - Carola Bollini Shaw y su hija Lia Bustamante (as) despiden con mucho cariño a su gran amiga y acompañan a su familia en este triste momento.
LA NACION
