HUGHES, Patricia A.
† HUGHES, Patricia A., q.e.p.d., 21-10-2025. - Björn Garat (a.) y María Cristina Garat despiden a Patricia con muchisimo cariño y acompañan a su familia en este triste momento.
