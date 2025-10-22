SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HUGHES, Patricia Ana, q.e.p.d. - Sonia y Eduardo Palma, hijos y nietos oramos por su eterno descanso y acompañamos con cariño a Maureen, Marcela y Eduardo.

† HUGHES, Patricia A. - Marita Carballo y sus hijos Constanza y Alejandro y Rosendo Fraga despiden con profundo dolor a su amiga del alma Pat y acompañan a su familia en este tristísimo momento.

† HUGHES, Patricia A., q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Sus hermanos Eduardo y Toti Carpineti, Marcela y Juanito Pinasco y Maureen junto con sus sobrinos Tomás, Miguel, Patricio, Andrés e Inés Hughes; Poly (a), P. Juan, Mery y Ceci Pinasco; Martina, Luli, Jimmy y Tito Acuña, despiden junto con sus familias a la querida Pat, confiados que se encuentra feliz y en paz. La despedimos en Basílica Nuestra Señora del Pilar, a las 12.30.

