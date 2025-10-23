LA NACION

HUGHES, Patricia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HUGHES, Patricia, q.e.p.d. - María Susana Azzi despide a Patricia con tristeza y acompaña a su familia con mucho cariño.

HUGHES, Patricia A. - Sus compañeras del Michael Ham: Estela Abente, Patricia Báez, María Bonorino, Angélica Bosch, Marita Carballo, Cristina Carbonell, Marcela de Laferrere, Carmen de Lorenzi, Cecilia del Campo, Alicia Dí Candia, Perla Di Paolo, Marcela Duvoy, Carmen Ezcurra, Jennifer Gibson, Mónica Kelly, María Kolakovic, Delfina Linck, Mónica López, Silvia y Susana Luchetti, Josie Macdona, Liliana Morelli, Cora Palacio, Mónica Pizales, Liliana Priesca, Nora Scarinci, Silvia Solari y Alicia Zabaleta la despiden con amor. Una gran persona, inteligente y linda.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    2

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

  3. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas
    3

    Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones

  4. Es mamá de una adolescente y cuenta cómo es lidiar con una adicción
    4

    “Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental

Cargando banners ...